الكرملين: «بوتين» يقاطع قمة واشنطن النووية

أعلن القصر الرئاسي الروسي «الكرملين»، الأربعاء، عدم مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة للأمن النووي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع.

وعلل الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم، عدم مشاركة بوتين في قمة واشنطن بأن التحضير لهذه القمة افتقر إلى التعاون مع روسيا، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء.

وقال ردا على سؤال عن أسباب امتناع قادة روسيا عن المشاركة في قمة واشنطن “نرى أن دراسة المسائل المتعلقة بالأمن النووي تتطلب الجهود المشتركة والأخذ في الاعتبار لمصالح ومواقف الطرف الآخر في حين واجهنا، أثناء التحضير لعقد القمة، نقصا في التعاون في دراسة المسائل والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة ولهذا لا يشارك الجانب الروسي في هذه القمة.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن روسيا «عزلت نفسها وأضاعت فرصة» باختيارها التخلف عن قمة للأمن النووي في واشنطن.

وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، للصحفيين: نعتقد أن روسيا بقرارها عدم المشاركة بوفد على مستوى عال أضاعت فرصة على روسيا في المقام الأول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تواصلان التعاون ومناقشة القضايا المرتبطة بالأمن النووي.