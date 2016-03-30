«كوبلر» يرحب بوصول حكومة الوفاق الليبية للعاصمة طرابلس

رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، الأربعاء، بوصول مجلس رئاسة حكومة الوفاق للعاصمة طرابلس، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة هامة على طريق الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وطالب كوبر في أول رد فعل على دخول الحكومة، الأطراف الأمنية الليبية بضمان سلامة رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الحكومة والامتناع عن أي فعل من شأنه تهديد وتقويض السلام والاستقرار في ليبيا.

وحث المبعوث الأممي المؤسسات العامة للدولة الليبية بما فيها السيادية والمالية بالتعاون مع الحكومة لضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة في ليبيا.

وأكد كوبلر مساندة المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا “بشجاعة وعزيمة وقيادة المجلس الرئاسي بقيادة رئيسه فائز السراج للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي”.

وناشد المبعوث الدولي الشعب الليبي بضرورة التعاون مع حكومة الوفاق الليبية لضمان سلامة ووحدة واستقرار ليبيا.

يشار إلى أن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وصل للعاصمة طرابلس على متن باخرة ليبية، مستقرا في القاعدة البحرية شرق طرابلس.