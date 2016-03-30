بالصور.. 202 فتاة ينضممن للمقاتلين الأكراد بإقليم كردستان العراق

أنهت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، اجراءات تخريج دفعة جديدة من المقاتلات الكرديات برتبة ملازم من أكاديمية "زاخو" العسكرية.

وشهد رئيس الإقليم مسعود بارزانى، تخريج عدد 202 مقاتلة جديدة برتبة ملازم، بعد عامين من التدريبات العسكرية داخل أكاديمية زاخو.

وأعرب رئيس الإقليم مسعود بارزاني، عن سعادته بمشاركة النساء في الدورات العسكرية، مشيدًا بالدور المهم للنساء في جميع المجالات بالمجتمع، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

وذكر البيان أن هذه الدورة الخاصة لإعداد الضباط النساء والتي تشارك فيها 202 من الطالبات، جاءت من صميم الاهتمام بدور المرأة في الدفاع عن الوطن وتزويدها بالعلوم العسكرية الجديدة التي تتناسب مع التطورات الحالية التي يعيشها العالم.

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