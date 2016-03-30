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ما علاقة زينة وأحمد عز بخطف الطائرة المصرية؟

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الأربعاء 30-03-2016 17:51

لا تفوّت الممثلة زينة فرصة أي حدث فني أو اجتماعي أو سياسي إلا وتستغلّه للسخرية من والد طفليها النجم أحمد عز، حتى حادث خطف الطائرة المصرية بالأمس، لم يسلم منها فقد استغلت كل ما تردّد عن الأسباب العاطفيّة والاجتماعية وراء خطف الطائرة ، لترسل سخرية لاذعة.
زينة كتبت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها "رسالة إلى خاطف الطائرة: امال لو طليقتك كانت دخلتك محاكم سنتين كنت خطفت ايه قمر صناعي؟".
يذكر أنّ زينة انتهت من الشق الأول لصراعها القانوني مع النجم أحمد عز بحكم قضائي نهائي أثبت أبوته لتوأميها، كما أثبت علاقة الزواج بينهما، وبدأت الشق الثاني من الصراع لطلب نفقة للصغيرين، كما طلبت الخلع من عز، ومن المقرر أن تحصل على حكم خلال شهر أبريل المقبل.

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سيدتي