بالفيديو: شاهدوا الأغنية الأولى لطفل ميريام فارس

قام عدد من محبّي الفنانة ميريام فارس بإعداد أول أغنية مصرية مقتبسة عن الأغنية الشهيرة في الفولكلور المصري "حلقاته برجالاته"، مع تغيير في الكلمات للاحتفاء بالمولود جايدن.

ميريام قامت مساء أمس بمشاركة مقطع صغير من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام"، كما نشرت المقطع كاملاً فيما بعد عبر حساباتها الرسمية على اليوتيوب والفيسبوك، مع تقديم الشكر لكل من شارك في الغناء والاعداد.

يذكر أن ميريام قدمت مقطعاً غنائياً لطفلها من أغنية "غافي" عبر حسابها على إنستقرام، تم تصويره أثناء نوم طفلها جايدن، وبدون إضاءة تقريباً.

شاهدوا الأغنية الأولى لابن ميريام فارس