بالصور: فيلم "حرام الجسد" ينتصر عالرقابة ويصنّف "للكبار فقط"

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

احتفل صنّاع فيلم "حرام الجسد" مساء أمس الثلاثاء ببداية عرضه جماهيرياً في سينما "جالاكسي" بحضور أبطال العمل وهم ناهد السباعي وأحمد عبد الله محمود ومحمد أبو داوود والمخرج خالد الحجر والمنتج جابي خوري.

كما حضر لتهنئتهم كل من المخرجين أمير رمسيس وشريف مندور والسينارست سيد فؤاد والسينارست ناصر عبد الرحمن والمنتجة ناهد فريد شوقي والدة بطلة الفيلم ناهد السباعي والممثلة والمذيعة السورية سارة نخلة زوجة بطل العمل أحمد عبد الله محمود.

وتقع أحداث الفيلم في مزرعة معزولة وسط الصحراء يملكها المهندس مراد الذي يعمل لديه كل من حسن وزوجته فاطمة اللذان قدما إلى القاهرة من الأرياف، وتسير حياتهما في ملل ورغبة في الإنجاب.

في الوقت نفسه يعاني حسن من مشاكل جسدية تمنعه من إسعاد زوجته الجميلة التي تصغره في العمر ولكنها تقبل هذه الحياة بصمت.

ويتغيّر كل شيء عندما يهرب على ابن عم حسن من السجن ويختبىء في المزرعة.

وكان الفيلم قد سبق وواجه مشاكل مع الرقابة على المصنفات الفنية انتهت بوضع شعار "للكبار فقط" على الفيلم الذي سبق وانسحبت منه بعد تصوير مشاهد قليلة الفنانة حورية فرغلي وحلت بديلة عنها ناهد السباعي.