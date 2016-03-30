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Woody Allen يفتتح مهرجان Cannes السينمائي الدولي

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Woody Allen يفتتح مهرجان Cannes السينمائي الدولي Woody Allen يفتتح مهرجان Cannes السينمائي الدولي

الأربعاء 30-03-2016 20:11

أعلن Thierry Fremaux مدير مهرجان Cannes السينمائي الدولي أنه اختار فيلم المخرج والسيناريست Woody Allen الجديد Café Society لافتتاح الدور الـ 69 للمهرجان الذي سيقام بين 11 و 22 مايو المقبل وهو العرض العالمي الأول للفيلم الذي سيعرض في صالة Grand Théâtre Lumière لكنه لن يكون ضمن الأفلام الرسمية المنافسة على السعفة الذهبية هذا العام. وبذلك يسجّل Woody Allen اسمه في تاريخ المهرجان إذ أصبح المخرج الوحيد الذي كان له الشرف بافتتاحه ثلاث مرات. فهو سبق أن افتتح المهرجان مرّتين، عام 2002 بفيلم Hollywood Ending و عام 2011 بفيلم Midnight in Paris. فيلم Café Society بلغت كلفة إنتاجه 30 مليون دولار وهو من بطولة Blake Lively و Jesse Eisenberg و Kristen Stewart و Parker Posey و Steve Carell. يذكر أن المخرج George Miller سيترأس لجنة التحكيم هذا العام واللائحة الرسمية للأفلام المرشحة لنيل السعفة الذهبية سيتم الإعلان عنها في 14 ابريل المقبل.

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