هكذا دعمت أمال ماهر ساندي بعد عودتها من الاعتزال

دعمت المطربة أمال ماهر المغنية الشابة العائدة من الاعتزال ساندي حيث نشرت هذه الأخيرة عبر حسابها على فيس بوك صورة لأمال ماهر وهي تحمل لافته مكتوب عليها باللغة الانجليزية "أحب ساندي"وكلمة"love وهو اسم ألبوم ساندي المقرر طرحه في شهر مايو القادم وإنتهت ساندي من تصوير أربعة أغنيات منه على طريقة الفيديو كليب.

وكانت ساندي قد أعلنت اعتزالها واختفت تماما عن الأضواء إلا إنها حينما عادت قالت أن زوجها نظرا لوجود خلافات بينها وبينه اتخذ خطوة إعلان اعتزالها عبر صفحاتها الرسمية بكل مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من الانتقام منها.

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