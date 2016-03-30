بالصور.....داليا البحيري تحتفل بيوميات زوجة مفروسة 2

احتفلت الفنانة داليا البحيري ببدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل"يوميات زوجة مفروسة" وكان على رأس الحضور المخرج أحمد نور والمنتج وائل علي، والفنانين محمد أبو داوود،مروة عبد المنعم،وحسن عبد الفتاح. والمسلسل من تأليف أماني ضرغام،وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

وعبرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها ببدء التصوير وأكدت أن الجزء الثاني سيحمل مزيدا من المفاجآت الغير متوقعة موضحة إنها ليست فنانة كوميدية لكنها تعيش في كوميديا الموقف داخل أحداث العمل والكوميديا تحدث في السياق الدرامي للعمل.

وأوضحت داليا إنها تلقت ردود أفعال عديدة ايجابية حول الجزء الأول من المسلسل لذا فهي متفائلة بالجزء الثاني وبكل فريق العمل الذي شبهتهم داليا بالأسرة الواحدة.

أما المنتج وائل علي فأكد أنه سعيد بهذه التجربة خاصة أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحا كبيرا، وستكون شركة فيردي إضافة جديدة للعمل وتمنى أن يحقق الجزء الثاني نجاحا أكبر.

من ناحيته قال الفنان خالد سرحان،إنه استعد للجزء الثاني من العمل بشكل مختلف بعد أن خسر كثيرا من وزنه وقال أن دوره في الجزء الثاني سيشهد كثيرا من المفارقات والمفاجآت أيضا.

أخيرا قال المخرج أحمد نور أن أجواء الصداقة والأسرية الموجودة في موقع التصوير تنعكس بالطبع على الشاشة وكانت واحدة من أسباب نجاح الجزء الأول، كما عبر عن سعادته بانضمام شركة فيردي للمسلسل وأكد أنها ستثقل العمل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي