زفاف المليار دولار يجمع جينيفر لوبيز وإنريكي إجليسياس

جمع حفل زفاف نجل قطب الطاقة الروسي ميخائيل جوتسيرييف في موسكو يوم السبت نجمي البوب العالميين جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وإنريكي إجليسياس Enrique Iglesias.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، تخطّت تكلفة الزفاف المليار دولار، فيما كانت تكلفة فستان العروس وحده حوالى الـ25 ألف دولار، إذ كان مزيّناً بأحجار كريمة، وبلغ وزنه نحو 25 كيلوجراماً، وهو من تصميم اللبناني إيلي صعب.

يُشار إلى أن عائلة العريس سعيد جوتسيرييف البالغ من العمر 28 عاماً لها جذور عرقية في جمهورية أنغوشيا، جنوب روسيا، وتقدر ثروة والده بـ6.2 مليار دولار، كما أنّ العروس خديجة البالغة من العمر 20 عاماً ذات خلفية أنغوشيّة، وتدرس طب الأسنان في موسكو.

ويُذكر أنّ بعض وسائل الإعلام الروسية ذكرت أن Beyonce وElton John قدّما أيضاً عروضاً في حفل الزفاف الذي جمع أكثر من 600 شخص.

حصرياً:حقيقة زفاف المليوني دولار لإبنة رجل الأعمال السوري في بيروت