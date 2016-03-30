أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زفاف المليار دولار يجمع جينيفر لوبيز وإنريكي إجليسياس

Google+ Print

الأربعاء 30-03-2016 15:18

جمع حفل زفاف نجل قطب الطاقة الروسي ميخائيل جوتسيرييف في موسكو يوم السبت نجمي البوب العالميين جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وإنريكي إجليسياس Enrique Iglesias.
وبحسب وسائل إعلام عالمية، تخطّت تكلفة الزفاف المليار دولار، فيما كانت تكلفة فستان العروس وحده حوالى الـ25 ألف دولار، إذ كان مزيّناً بأحجار كريمة، وبلغ وزنه نحو 25 كيلوجراماً، وهو من تصميم اللبناني إيلي صعب.
يُشار إلى أن عائلة العريس سعيد جوتسيرييف البالغ من العمر 28 عاماً لها جذور عرقية في جمهورية أنغوشيا، جنوب روسيا، وتقدر ثروة والده بـ6.2 مليار دولار، كما أنّ العروس خديجة البالغة من العمر 20 عاماً ذات خلفية أنغوشيّة، وتدرس طب الأسنان في موسكو.
ويُذكر أنّ بعض وسائل الإعلام الروسية ذكرت أن Beyonce وElton John قدّما أيضاً عروضاً في حفل الزفاف الذي جمع أكثر من 600 شخص.

 

حصرياً:حقيقة زفاف المليوني دولار لإبنة رجل الأعمال السوري في بيروت

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي