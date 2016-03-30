حوار في الجول - رئيس الاتحاد التنزاني: نيجيريا كانت أفضل من مصر.. ولم تتأهلوا حتى الآن

لايزال جمال مالينزي رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم متمسكا بفرص منتخب بلاده في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017، حتى بعد فوز مصر على نيجيريا.

مالينزي كان قد قال لـFilGoal.com عقب انسحاب تشاد من التصفيات، إن منتخب تنزانيا قادر على الفوز على مصر 4-0 في المباراة المقبلة بينهما يوم 4 يونيو. ( استمع لتصريحاته )

منتخب مصر بات أقرب الآن بعد الفوز على نيجيريا 1-0 أمس الثلاثاء وأصبح منتخب تنزانيا مطالبا بالفوز على مصر بفارق أكبر من هدفين ثم الفوز على نيجيريا، ولكن مالينزي يعرف كيف سيحفز لاعبيه في المباراة المقبلة.

- كيف شاهدت مباراة مصر ونيجيريا؟

نيجيريا كانت أفضل من مصر بكثير، منتخب مصر كان محظوظا بالفوز.

- هل رأيت كم الفرص التي أهدرها منتخب مصر؟

لا، منتخب نيجيريا أهدر أكثر. هل رأيتم كرة فيكتور موسيس في القائم؟

بالتأكيد منتخب نيجيريا كان أفضل والأجدر على الفوز، ولكنهم كانوا غير محظوظين.

- من الواضح أنك كنت تشجع نيجيريا للحفاظ على فرصك، أليس كذلك؟

لا، أنا أشجع كرة القدم فقط.

ونحن لازلنا نتمسك بفرصنا في التأهل، هذه هي كرة القدم.

- ولكن ألا تتفق في أن منتخب مصر بات أكثر ثقة واقترابا من كأس الأمم؟

كل شيء قد يحدث في كرة القدم، وفي إفريقيا كل الفرق قوية على ملعبها. موريتانيا وجزر القمر وموريشيوش وزيمبابوي كلها منتخبات فازت على ملعبهم. ولذلك على أرضك أي شيء ممكن.

الأمثلة كثيرة، حتى إثيوبيا التي خسرت من الجزائر بالسبعة تعادلت معهم على أرضها وكانوا قريبين من الفوز. هذه هي كرة القدم في إفريقيا.

- معنى كلامك أيضا أن تنزانيا لا تستطيع الفوز على نيجيريا في الجولة الأخيرة؟

انطروا إلى التصفيات، اعتقد أن 4 أو5 منتخبات فقط هم الذين فازوا خارج ملعبهم وتنزانيا من بينهم.

لماذا لا نفوز على نيجيريا على أرضهم. أوغندا فعلتها وكل شيء ممكن في كرة القدم.

عليك أن تلعب على الفوز حتى أخر ثانية في المباراة.

- وما هي الرسالة التي تريد توجيجها لمنتخب مصر قبل المباراة؟

منتخب مصر لم يضمن التأهل. لا يجب أن تفكروا بهذه الطريقة، من قال لكم ذلك؟ عليكم أن تنتظروا حتى يونيو.

فرصنا متساوية مع مصر.، سنقاتل أمامهم حتى النهاية.