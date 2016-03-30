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أمير قطر يغادر البلاد

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أمير قطر يغادر البلاد أمير قطر يغادر البلاد

غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة البلاد بعد ظهر اليوم عقب زيارة أخوية قصيرة للدولة.

وكان في وداعه والوفد المرافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد شهدوا جانبا من مهرجان سباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم عصر اليوم.

وشهد السباق الذي تشارك فيه مئات الإبل العربية الاصيلة من دولة الإمارات ودولة قطر وبعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدد من الشيوخ وأبناء القبائل في المنطقة.
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