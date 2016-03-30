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سفارة الدولة لدى نيودلهي تؤكد العثور على سارة الظاهري

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سفارة الدولة لدى نيودلهي تؤكد العثور على سارة الظاهري سفارة الدولة لدى نيودلهي تؤكد العثور على سارة الظاهري

أكدت سفارة الدولة لدى نيودلهي العثور على الشابة الإماراتية سارة الظاهري في مومباي، وأنه تم تسليمها إلى أسرتها وهي بأتم صحة وعافية، وفق ما نشرته وزارة الخارجية على حسابها الرسمي في تويتر.

وكان قد أعلن عن فقدان سارة وتغيبها عن غرفتها في فندق بجنوب دلهي، وقالت مصادر إن سارة الظاهري التي تبلغ من العمر 22 عاما قد استقلت قطاراً من محطة سكة حديد نيو دلهي يوم الثلاثاء ووصلت صبيحة اليوم التالي إلى مومباي.

وكانت سارة قد نزلت في فندق جستا مع عائلتها ليل الاثنين ولكنها اختفت في اليوم التالي وقد اتصلت شرطة دلهي بالشرطة في الولايات الأخرى وتم تشكيل عدة فرق للبحث عنها، حتى عادت سالمة.
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