أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار ليبيا اليوم.. موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا يدعو لانتقال سلمى للسلطة

Google+ Print
أخبار ليبيا اليوم.. موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا يدعو لانتقال سلمى للسلطة أخبار ليبيا اليوم.. موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا يدعو لانتقال سلمى للسلطة
ركزت أخبار ليبيا اليوم على دعوة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا الأربعاء إلى "انتقال سلمى ومنظم للسلطات" بعد وصول فايز السراج، وطالب على القطرانى نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج بتقديم استقالته فورا.

أخبار ليبيا اليوم..


>وتناولت أخبار ليبيا اليوم دعوة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى "انتقال سلمى ومنظم للسلطات" بعد وصول رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج وعدد من أعضاء المجلس الرئاسى إلى طرابلس.

وقال المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر على تويتر "وصول المجلس الرئاسى إلى طرابلس يمثل خطوة مهمة فى الانتقال الديمقراطى فى ليبيا والمسيرة نحو السلام والأمن والازدهار"، داعيا إلى انتقال "سلمى" للسلطات.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم مطالبة على القطرانى نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج بتقديم استقالته فوراً، مؤكدا أن المجلس لا يصلح لقيادة ليبيا، وأن جلساته المنعقدة من دون حضوره تؤكد بطلان كل القرارات التى تم اتخاذها فى السابق.

وأضاف القطرانى فى تصريحات صحفية أن المجلس الرئاسى يسيطر عليه الإخوان وميليشياتهم المسلحة، وهم يعملون ضد الجيش الليبى الوطنى، الذى يقوده الفريق أول ركن خليفة حفتر، مشيرا إلى أن أهم شروط عودته للمجلس الرئاسى خضوع الجميع للقيادة العامة للجيش الليبى، وتسليم الميليشيات فى المنطقة الغربية من البلاد أسلحتها للجيش الوطنى.

وتابع القطرانى هناك مؤامرة من الإخوان والمقاتلة على الجيش لأنهم سقطوا ولن نفرط فى دماء أربعة آلاف شهيد.. والمجلس الرئاسى ليس منتخبا، وأنه جاء بالتوافق، ويجب أن يكون هناك توافق حقيقى حتى تستمر وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق: "بعد 11 يوما مع المجلس الرئاسى عرفت ماذا لديهم جميعا، فهذا المجلس لا يصلح أن يقود ليبيا، لأنه مُسيطر عليه من الإخوان والمقاتلة وذيولهم.. ولن أستقيل من المجلس الرئاسى الليبى لأن المجلس سيسقط وأنا سأسقط معهم، وسأرفع صوتى فى أى مكان".

موضوعات متعلقة..


> مصادر: وصول أعضاء المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج إلى طرابلس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان