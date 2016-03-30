الإمارات ترسل مساعدات إلى بنغازى الليبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإماراتى الأربعاء أن الإمارات سترسل مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة بنغازى الليبية.

وقالت الجمعية فى بيان أن أولى تسع طائرات تحمل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المواد غادرت هذا الأسبوع إلى بنغازى.

وصرح الأمين العام للجمعية محمد الفلاحى أن هذه الخطوة تأتى فى وقت مناسب لأن الوضع الإنسانى فى ليبيا تدهور بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشهدت بنغازى، ثانى أكبر المدن الليبية، أشهرا من القتال بين القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والمليشيات المتطرفة وبينها تنظيم داعش.

وقال أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود المساعدات المتواصلة التى تقدمها الإمارات فى ليبيا منذ بدء الأزمة هناك، مشيرا إلى أن الهلال الاحمر قدم المساعدات للاجئين ليبيين فى تونس المجاورة.

وتعانى ليبيا من حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الليبى الراحل معمر القذافى ما سمح للجهاديين بترسيخ وجودهم فى البلد الغنى بالنفط.

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