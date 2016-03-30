حقنة واحدة تكفى.. مؤتمر عالمى يعلن عن ابتكار لقاح يواجه كل أنواع الأنفلونزا

نجح فريق من العلماء فى ابتكار لقاح جديد يحمى من الإصابة بالأنفلونزا بكل أنواعها "فيروس الأنفلونزا H1N1 والموسمية والأنفلونزا الوبائية".

وأعلنت الشركة المنتجة للقاح عن استراتيجية عمل اللقاح، مؤكدة أنه يحمى من فيروسات الأنفلونزا H1N1 والموسمية والأنفلونزا الوبائية، وذلك وفق ما أثبتت التجارب التى أجريت على الفئران.

وأوضح العلماء فى مؤتمر اللقاح العالمى الذى عقد اليوم بولاية واشنطن الأمريكية، أن هذا اللقاح التجريبى صمم للمساعدة فى الحماية ضد العديد من سلالات الأنفلونزا على مدى عدة سنوات.

وقال الباحثون، وفق ما نشر الموقع الإخبارى الأمريكى “vaccine News Daily” مؤخرا: "إن الميزة الأساسية فى هذا اللقاح تكمن فى قدرته على مواجهة أكبر عدد من سلالات الأنفلونزا الموسمية، ولا يواجه سلالة واحدة بعينها، وبالتالى يمكن استخدامه لكل أمراض الإنفلونزا على مدار السنة".

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