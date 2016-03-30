اتحاد الكرة المنحل يقرر عودة الجماهير دون قيود.. والـ«وايت نايتس»: حق مشروع

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي تم حله بحكم قضائي أن تعود الجماهير مرة أخرى للملاعب المصرية في المسابقات المحلية في بطولتي الدوري والكأس وذلك بعد نجاح تجربة حضور الجماهير في مباراة مصر ونيجيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وفي اجتماع عقد الأربعاء في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرر المجلس بالإجماع أن تعود الجماهير للملاعب، وأن يتم العمل خلال الأيام المقبلة على تنفيذ هذا القرار.

محمود الشامي المتحدث الرسمي للاتحاد المصري أكد على أنه سيبحث ألية التنفيذ والحل الأمثل لعودة الجماهير مع وزارة الداخلية التي تمتلك القرار الأول والأخير في عودة الجماهير من عدمها للملاعب.

وفي بيان عاجل لرابطة الوايت نايتس، قالت إن عودتها للمدرجات تعتبر حقا مشروعا لها ولكافة جماهير الكرة المصرية.

يذكر أن مباراة مصر ونيجيريا أقيمت في استاد برج العرب بالأسكندرية بحضور جماهيري كبير قدر بأكثر من 50 ألف متفرج لأول مرة منذ فترة طويلة في الملاعب المصرية.