أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اتحاد الكرة المنحل يقرر عودة الجماهير دون قيود.. والـ«وايت نايتس»: حق مشروع

Google+ Print
اتحاد الكرة المنحل يقرر عودة الجماهير دون قيود.. والـ«وايت نايتس»: حق مشروع اتحاد الكرة المنحل يقرر عودة الجماهير دون قيود.. والـ«وايت نايتس»: حق مشروع

ألتراس وايت نايتس

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي تم حله بحكم قضائي أن تعود الجماهير مرة أخرى للملاعب المصرية في المسابقات المحلية في بطولتي الدوري والكأس وذلك بعد نجاح تجربة حضور الجماهير في مباراة ونيجيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وفي اجتماع عقد الأربعاء في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرر المجلس بالإجماع أن تعود الجماهير للملاعب، وأن يتم العمل خلال الأيام المقبلة على تنفيذ هذا القرار.

محمود الشامي المتحدث الرسمي للاتحاد المصري أكد على أنه سيبحث ألية التنفيذ والحل الأمثل لعودة الجماهير مع وزارة الداخلية التي تمتلك القرار الأول والأخير في عودة الجماهير من عدمها للملاعب.

وفي بيان عاجل لرابطة الوايت نايتس، قالت إن عودتها للمدرجات تعتبر حقا مشروعا لها ولكافة جماهير الكرة المصرية.

يذكر أن مباراة مصر ونيجيريا أقيمت في استاد برج العرب بالأسكندرية بحضور جماهيري كبير قدر بأكثر من 50 ألف متفرج لأول مرة منذ فترة طويلة في الملاعب المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»