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السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ11 إخوانيا بتهمة محاولة تفجير محول كهرباء بالمنيا

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السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ11 إخوانيا بتهمة محاولة تفجير محول كهرباء بالمنيا السجن من 5 إلى 10 سنوات لـ11 إخوانيا بتهمة محاولة تفجير محول كهرباء بالمنيا
قضت المحكمة العسكرية اليوم بمعاقبة 11 من عناصر الإخوان حضوريًا وغيابيًا بالسجن ما بين 5 إلى 10 سنوات فى أحداث تفجير محول كهرباء بمركز المنيا.

وتم معاقبة المتهم الأول والثانى حضوريًا بالسجن 7 سنوات، والثالث حضوريًا بالسجن 5 سنوات، فيما عاقبت باقى المتهمين غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف، واستهداف منشآت الدولة، ومحاولة تفجير محول كهرباء بإحدى قرى مركز المنيا فى شهر مايو من العام الماضى.


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