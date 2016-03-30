محكمة الغردقة تُحيل محاكمة تيمور السبكى لجلسة الأحد المقبل للاختصاص

أحالت محكمة جنح الغردقة، برئاسة المستشار محمد عتمان رئيس المحكمة اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة تيمور السبكى، التى تحمل رقم 2769 جنح ثانى الغردقة، والمتهم فيها بسب نساء الصعيد إلى دائرة جنح يوم الأحد المقبل للاختصاص.

وكانت النيابة العامة بالغردقة، حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى أدمن صفحة يوميات زوج مطحون، فى القضية رقم 2769 جنح ثانى الغردقة، لاتهامه بسب وإهانة نساء الصعيد، وذلك أمام محكمة الجنح بالغردقة، التى قررت إحالتها لدائرة أخرى.

وكان المحامى كمال الجزار تقدم بجنحة سب وقذف مباشرة ضد تيمور السبكى "أدمن صفحة يوميات زوج مطحون" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اتهمه فيها بسب وإهانة نساء مصر من خلال برنامج تليفزيونى، وتضمنت الدعوى إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة واتهامه لنساء الصعيد بالخيانة.

30 مارس.. بدء محاكمة تيمور السبكى بتهمة سب نساء الصعيد بـ"جنح الغردقة"