انقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة حبس طبيبين وممرضة عامين بتهمة الإهمال الطبى

قضت محكمة جنح مستأنف الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة حبس طبيبين وممرضة بأحد المستشفيات الجامعية عامين، لاتهامهم بالإهمال الطبى والتسبب فى عجز مريض.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد صبحى، وعضوية المستشاريين على شرف الدين وإبراهيم أبو المكارم، وحضور محمد وجيه ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة.

أحالت نيابة الجمالية، برئاسة مصطفى محمد عتريس، رئيس النيابة، وإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، طبيبين وممرضة بأحد المستشفيات الجامعية، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالإهمال الطبى والتسبب فى عجز مريض.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مريض دخل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية فى البطن، إلا أن الطبيبن والممرضة نسوا "فوطة" فى بطن المريض، ما تسبب فى اسئتصال جزء من المعدة وإصابته بعجز 10%.

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