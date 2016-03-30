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صور.. محافظ أسوان يستقبل هانى شاكر ووفد نقابة المهن الموسيقية‏

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a76e86cd-15a9-40dd-937e-7d70daf8281fمراسل «ONA»:

استقبل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، الأربعاء، الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية والفنانة نادية مصطفى وأعضاء مجلس إدارة النقابة ضمن زيارة وفد النقابة للمحافظة.

وأكد حجازى، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، تقديره وإحترامه لدور ورسالة الفن والموسيقى فى الإرتقاء بالحس الإنسانى والذوق العام للشعوب؛ لأنه السبيل الوحيد لمواجهة التطرف والعنف والقبح والتخلف الحضارى، موضحاً أنه تم تكليف سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة أسوان، بدراسة طلب تجديد تخصيص قطعة أرض من أجل إنشاء مبنى لنقابة الموسيقيين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة .

وكشف حجازى خلال اللقاء، أن ذلك يأتى من منطلق إهتمام المحافظة بالفنون والثقافة والتراث، والتى تعتبر فى مقدمة المقومات السياحية لأسوان، وأيضاً تمثل عامل جذب أساسى للسياحة الدولية والداخلية، والتى شهدت نسبة إشغال ما بين 70 % إلى 100 % خلال الموسم الشتوى الحالى، بجانب تنظيم حوالى 12 مؤتمر علمى وطبى، بالإضافة إلى المؤتمر السنوى للروتارى والمهرجانات الثقافية والرياضية والسياحية، مما يؤكد على المكانة المتميزة التى تتمتع بها المحافظة كمقصد سياحى هام.

ومن جانبه أشاد الفنان هانى شاكر بروح التعاون وتفهم محافظ أسوان ودعمه للفن والموسيقى، حيث وافق على التعاون مع نقابة الموسيقيين فى إقامة حفلات غنائية كبرى على أرض المحافظة فى المناسبات المختلفة، علاوة على وعده بدراسة تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر للنقابة، مؤكداً على أن هذا المقر سيعتبر مركزاً ثقافياً وتنويرياً لنشر الفنون وإكتشاف المواهب والإستفادة من التراث الفنى الأسوانى فى إثراء الحركة الفنية وإلقاء الضوء عليه بإعتباره أحد روافد الفن والموسيقى المصرية .

وفى ختام اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لنقيب الموسيقيين وأعضاء النقابة، فى حين قام الفنان هانى شاكر بإهداء درع النقابة للواء مجدى حجازى؛ إعتزازاً بدوره فى دعم ورعاية الفنون المختلفة .

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