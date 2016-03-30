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بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء

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بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء
تفقد، اليوم، اللواء السيد الحبال مساعد الوزير مدير أمن شمال سيناء، سجن العريش المركزى والتقى عددا من السجناء.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، أن مدير الأمن واصل جولاته لليوم الثانى على التوالى، وتفقد كل الخدمات والتمركزات الأمنية على مستوى المدينة، للوقوف على الحالة الأمنية ميدانياً، ومدى إلمام القوات ببنود خطط التأمين المُتفق عليها.

وتضمنت الجولة تفقد مدير أمن شمال سيناء لمبنى السجن المركزى استجابة لمطالب بعض الأهالى، وتم التحدث مع بعض المسجونين للوقوف على مطالبهم، وأكد لذويهم أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والأمنية تسعى جاهدة للعمل على تحسين كل الخدمات والمرافق بصفة مستمرة.

وفى ختام الجولة تفقد مبنى إدارة المرور بالعريش للوقوف على مستوى العمل بها، واستمع لشكاوى بعض المواطنين، وتم التعامل الفورى مع بعضها فى حضور صاحب الشكوى.

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (1)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (2)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (3)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (4)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (5)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (6)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (7)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (8)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (9)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (10)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (11)

مدير أمن شمال سيناء يتفقد سجن العريش ويلتقى عددا من السجناء (12)


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