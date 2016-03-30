بالصور.. أوقاف الإسكندرية تضبط معهد لإعداد الدعاة ينشر الفكر الإرهابى

تمكنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية من ضبط معهد لإعداد الدعاة بمنطقة السيوف لنشر الأفكار التابعة للجماعة الإرهابية تابع للجمعية الشرعية يمارس عمله بشكل قانونى.

وأكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل الأوقاف، أنه بعد صدور القرار الوزارى بعدم اختصاص أى جهة بإنشاء معاهد لإعداد الدعاة دون موافقة الأزهر والأوقاف، ولكن الأوقاف لم توافق على الدراسة بمعهد الجمعية الشرعية بالسيوف وهى غير مسؤولة عما يدرس به من أفكار مغلوطة حيث قامت بغلقه خلال الفترة الماضية ثم قامت الجمعية الشرعية بفتحه خلسة .

جاء ذلك خلال الحملة التى شنتها المديرية برئاسة الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بعد إبلاغ إمام مسجد الجامع الكبير بوجود انتهاكات من قبل الجمعية الشرعية خلال الجمعة الماضية بتوزيع منشورات على المصلين داخل مسجد السيوف الكبير متضمنة التحريض على الجيش والشرطة.

وأزالت الحملة لافتات الجمعية الشرعية بعد أن أزالت لافتة وزارة الأوقاف، وتكليف إدارة أوقاف الرمل والشيخ محمد أبو الخير بتفتيش المتابعة بإصلاح اللافتة الكبرى بالمسجد وإعادتها مساء اليوم، وإزالة آثار العبارات المسيئة للجيش والشرطة المكتوبة على حوائط المسجد من الخارج التى تمت بمعرفة إدارة الجمعية الشرعية، ووضع المسجد تحت إشراف كامل من جميع مفتشى الإدارة والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول التحريض أو التعدى على بيت الله.

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