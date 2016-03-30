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المطربتان العالميتان ناتاشا وديزية تقدمان حفلا بالأقصر 6 أبريل المقبل

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المطربتان العالميتان ناتاشا وديزية تقدمان حفلا بالأقصر 6 أبريل المقبل المطربتان العالميتان ناتاشا وديزية تقدمان حفلا بالأقصر 6 أبريل المقبل
أعلن سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مدينة الأقصر، تستعد لاستضافة مهرجان عرض الأزياء نفريتيتى فيستيفال، فى الفترة من 6 حتى 9 أبريل المقبل، وتنظمه منى المنصورى مصممة الأزياء الإماراتية، بحضور لفيف من كبار الشخصيات المصرية، والعربية، وبعض مصممى الأزياء العالميين، العرب والأجانب، والفنانين، علاوة على ممثلى الإعلام المصرى والعربى والدولى.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة أن المهرجان يختتم بحفل يكرم فيه السادة المشاركون فى المهرجان، بتسليم دروع، وميداليات، وشهادات تقدير، ويتخلله حفل غنائى ساهر يحييه مطربات أجنبيات وعربيات، من بينهن المغنية الإنجليزية ناتاشا، والفرنسية ديزية، وملكة جمال أوروبا للسياحة 2015 لينكا جوسيفيوفا، والمطربة رويدا المحروقى، والإماراتية أريام، ورانيا شعبان، والعديد من الفنانين، وكبار الشخصيات.

وأكد محمود، أن الحدث يهدف للترويج لمصر بدولة الإمارات العربية، ومنطقة الخليج، ودعمًا للأقصر فى الظروف الراهنة، لافتا إلى أن منطقة الخليج من أهم المناطق المصدرة للسياحة العربية فى .

ويتضمن حفل الافتتاح، عرض تصميمات منى المنصورى، يوضح مدى التلاحم بين الدول العربية، إلى جانب عروض أخرى من مصممى الأزياء العالميين، كما يتضمن حفل عشاء، ورقصات شعبية، وإماراتية، وعمانية، وأفريقية، تبرز التراث الشعبى لكل الدول المشاركة فى المهرجان.


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