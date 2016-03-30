«الوزراء» يوافق على قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، إن هذا القانون يأتي فى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها.

ومن المقرر أن تتولى وزارة قطاع الاعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الاعمال العام، والاشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج اعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وعلى أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الاهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.

كما تتولى الوزارة الاشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين بشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.