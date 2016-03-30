اتحاد الكرة يوافق على طلب جهاز المنتخب

وافق اتحاد الكرة على طلب جهاز الفني للمنتخب، بلعب مباراة ودية في شهر مايو المقبل خارج الأجندة الدولية.

وكان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة محمود الشامي قد أعلن تنظيم وديتين للمنتخب في شهر سبتمبر المقبل بدلا من مباراة تشاد الملغية بسبب انسحابها من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض المنتخب غمار أولى مباريات تصفيات كأس العالم 2018 في موعد الأجندة الدولية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، على أن تقام القرعة يوم 24 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب مصر القرعة في التصنيف الأول بعد فوزه 1-0 على نيجيريا أمس الثلاثاء.

وصار المنتخب قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس أمم إفريقيا، حيث تتبقى له مباراة واحدة مع تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل.