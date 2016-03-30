تحليل في الجول - محمد عمارة: المنتخب نحتاج بصمة المحترفين ليصبح ثقيلا.. وينقصنا ظهيرين

"المنتخب ليس فريقا ثقيلا حتى الآن، وأداء المحترفين لا يختلف عن المحليين" .. هكذا يرى محمد عمارة نجم الكرة المصرية السابق منتخب مصر بعد الفوز على نيجيريا.

واقترب الفراعنة من التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 بعد الفوز على نيجيريا 1-0 بهدف رمضان صبحي أمس الثلاثاء.

ويسأل FilGoal.com نجوم الكرة المصرية عن رأيهم في أداء الفراعنة، وما ينقص منتخب مصر من أجل أن يصبح منافسا قويا في كأس الأمم.

وكل ما يلي على لسان عمارة لـFilGoal.com ..

"الفوز كان أفضل ما في المباراة، ولايزال الأداء الفني ضعيفا".

"لازلنا نحتاج إلى العمل للظهور بشكل أقوى هجوميا ويكون ذلك بأفضل استغلال للاعبين المحترفين الذين لم يظهروا بشكل أفضل من المحليين حتى الآن".

"لايزال محمد صلاح يمتلك أفضل ليقدمه مع منتخب مصر، ومحمد النني أيضا خاصة أنه عانى من نسبة تمريرات خاطئة كبيرة أمام نيجيريا وعليه أن يكون أكثر فاعلية على المرمى ونفس الحال بالنسبة لأحمد حسن (كوكا)".

الظهيران

"حمادة طلبة أدى ما عليه بشكل مؤقت ولكن لايزال منتخب مصر يحتاج إلى ظهير أيسر أساسي ليشارك في كأس الأمم".

"أرى أيضا أن عمر جابر يجيد في وسط الملعب أكثر من الجانب الأيمن".

"نحتاج إلى ظهيرين بمستوى عال، هل رأيتم عرضية صحيحة طوال الـ90 دقيقة أمس؟".

ميزة الفراعنة

"المميزات في منتخب مصر أنه يمتلك لاعبين من أصحاب المهارات الكبيرة وهذا يمنحنا حلولا فردية كثيرة، ولكن لم يكتمل الانسجام والأداء الجماعي حتى الآن".

"يحتاج هيكتور كوبر إلى إعادة التفكير بشأن لاعبي الوسط، فهو أقوى خطوطنا".

"منتخبنا لايزال بعيدا عن وصفه بـ(الفريق الثقيل)، ونشاهد المباريات في قلق وعدم اطمئنان. يجب أن نضم لاعبين أخطر".

تقييم كوبر

"تقييمي لكوبر هو 6 درجات من 10، فهو أدار المباراة بشكل جيد على قدر الإمكانات المتوفرة لديه".

"كوبر يسير بخطى ثابتة واختياراته جيدة والتشكيل الذي يلعب به أيضا".

"هو يستطيع أن يخرج أفضل ما يمكن من العناصر المتاحة لديه".