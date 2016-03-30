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بالصور.. جنازة عسكرية للمقدم طارق مصطفى فى الشرقية

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بالصور.. جنازة عسكرية للمقدم طارق مصطفى فى الشرقية بالصور.. جنازة عسكرية للمقدم طارق مصطفى فى الشرقية
شيع أهالى قرية حنفة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، اليوم الأربعاء، جنازة المقدم طارق مصطفى توفيق بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والمنتدب للعمل بمديرية أمن البحر الأحمر، الذى توفى فجر اليوم متأثرًا بظروف مرضية.

وخرج الجثمان ملفوفًا بالعلم المصرى، محمولاً على سيارة مطافئ فى جنازة عسكرية، من مسجد الهايج بقرية حفنة، يتقدمها اللواء بهاء مصطفى نائب مدير الأمن لمنطقة جنوب المحافظة، والعقيد محمود جمال مدير مباحث الجنوب وقيادات أمن الشرقية، وأهالى القرية.

جنازة عسكرية للمقدم طارق مصطفى فى الشرقية (1)

جنازة عسكرية للمقدم طارق مصطفى فى الشرقية (2)

جنازة عسكرية للمقدم طارق مصطفى فى الشرقية (3)

جنازة عسكرية للمقدم طارق مصطفى فى الشرقية (4)


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