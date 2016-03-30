مدير المشروعات بهيئة الطرق والكبارى يعاين انهيار كوبرى طريق المحلة كفر الشيخ

عاين المهندس أحمد أبو الروس مدير عام المشروعات بهيئة الطرق والكبارى بالغربية وعزت النجار المستشار القانونى للهيئة الانهيار الذى شهده جسر كوبرى طريق "المحلة - كفر الشيخ" الدولى أمام قرية نمرة البصل، وسقوط "الدبش" على المنازل من ارتفاع 8 أمتار، ما تسبب فى إصابة 5 أشخاص بإصابات خفيفة.

وقرر مدير عام المشروعات عمل جسات للأسفلت فى موقع الانهيار، واستدعاء مسئولى الشركة المنفذة للكوبرى لإحضار خرائط التصميم.

وطالب أهالى القرية المسئولين بتحويل الجدار إلى جدار خرسانى بدلا من "الدبش"، خشية انهيار الكوبرى وحدوث كارثة تؤدى إلى وفاة أحد المواطنين.

ننشر أول فيديو وصور لانهيار كوبرى طريق"المحلة – كفر الشيخ" الدولى