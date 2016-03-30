بالصور.. إحالة 8 قيادات بمستشفى كفر الدوار للتحقيق بالبحيرة

أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إحالة 8 من قيادات مستشفى كفر الدوار العام إلى التحقيق لإهمالهم الجسيم خلال عملهم، وهم كل من المدير الإدارى والمالى بالمستشفى ورئيس العيادات الخارجية ورئيس قسم القىء الدموى ومشرفو نفس القسم ومشرفو التمريض بالمستشفى وفريق مكافحة العدوى بالمستشفى ومسئولو الأمن والصيانة ويأتى ذلك بناء على توصية هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة إثر حملتها المفاجئة أمس الثلاثاء على مستشفى كفر الدوار.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جارٍ سد العجز فى الأطباء بالمستشفى خاصة فى التخصصات النادرة وكذلك توفير الأدوية البديلة لمواجهة نقص بعض الأدوية.

>وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة بقيادة اللواء أشرف يوسف قد شنوا حملة رقابية مفاجئة على مستشفى كفر الدوار للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المرضى من نقص الخدمات الطبية واتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وشارك فى الحملة العقيد وليد إدريس والرائد أسامة كمال بإشراف اللواء أشرف يوسف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومرافقة الدكتور حمدى الطباخ وكيل مديرية الصحة بالبحيرة وعدد من مسئولى الرقابة بمديرية الصحة.

وكشفت الحملة الرقابية عن نقص فى بعض الأدوية خاصة المستخدمة فى أقسام الطوارئ والغسيل الكلوى والعناية المركزة بالإضافة إلى وجود زحام ببعض العيادات الخارجية وعدم إتباع إجراءات مكافحة العدوى وتدنى مستوى النظافة خاصة فى قسم القىء الدموى.

وكشفت الحملة عن وجود بعض الأجهزة المعطلة فى بنك الدم والغسيل الكلوى بالإضافة إلى تعطل محرقتين للنفايات بشكل تام فضلاً عن عدم وجود أماكن انتظار كافية لانتظار المرضى وتكدس المرضى أمام عيادات العظام والرمد ومنافذ التذاكر.

ورصدت الحملة الرقابية عدم وجود أغلب رؤساء الأقسام فى أماكنهم وعدم وجود أطباء لأشعة الإيكو بقسم القلب وعدم وجود "مراتب" لكل الأسرة بقسم القىء الدموى وتدنى مستوى الخدمة بشكل كبير .

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