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أحلام تعتذر من الشعب اللبناني : سأزور لبنان عصباً عن نضال الأحمدية

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الأربعاء 30-03-2016 14:28

أكدت الفنانة الاماراتية أحلام أنها لم تكن تقصد الإساءة لكل اللبنانيين بتغريدتها .
وقالت أحلام في اتصال هاتفي مع الزميل شادي خليفة ضمن النشرة الفنية في قناة "الجديد"، إنّها أول من دعت إلى زيارة لبنان من خلال برنامج "أراب أيدول " رغم كل الظروف التي كانت سائدة .
ولفتت أحلام إلى أنها لم تقصد كل الشعب اللبناني بتغريدتها بل قصدت كل من الإعلامية نضال الاحمدية والممثل عادل كرم بسبب هجومهم الدائم عليها حيث وصفتهم " بالزبالة " .
وأكدت أحلام أنها لن تعتذر وقالت: لن أعتذر لأنه من المستحيل ان أهين لبنان في يوم من الأيام لبنان عندي فيروز وديع الصافي، سعيد عقل، وجبران خليل جبران وشعب لبنان"،
وأضافت أحلام : إذا كانت تغريدتي قد فهمت بشكل خاطىء فأنا أعتذر للشعب اللبناني و أقول أنا اسفة " .
ولفتت أحلام في ختام حديثها وفي رد ضمني على هاشتاغ منع احلام من زيارة لبنان إلى أنها ستزور لبنان غصباً عن الإعلامية نضال الأحمدية التي اطلقت الحملة .
يشار إلى أنّ كلام أحلام هذا جاء قبل بث برنامج "هيدا حكي" للممثل عادل كرم والذي شن من خلاله هجوماً هو الأعنف على الفنانة أحلام .

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سيدتي