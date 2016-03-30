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مخرج مسلسل "نوايا": ترقبوا مفاجآت غير متوقعة

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مخرج مسلسل "نوايا": ترقبوا مفاجآت غير متوقعة مخرج مسلسل "نوايا": ترقبوا مفاجآت غير متوقعة

الأربعاء 30-03-2016 14:33

الكويت_سيدتي نت

أعرب مخرج مسلسل "نوايا" منير الزعبي، عن سعادته البالغة بالنّجاح اللافت والمميّز الذي حقّقه مسلسله.
وعن سر هذا النجاح قال "السرّ يكمن في الخلطة الفنيّة المتكاملة، التي تمثّلت في نص مميز للكاتبة المحترفة نوف المضف مع توليفة لمجموعة النجوم وعلى رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله، إضافة إلى تفوّق كل فنّان مشارك في المسلسل على نفسه".
وكشف سراً عن تصوير المسلسل حيث قال "كانت هناك منافسة شريفة بين كل الفنانين للتفوّق على نفسهم وتقديم كل ما هو مختلف عن ما قدمه سابقاً، لهذا تجد المشاهد معجباً بالتغييرات التي طرأت على أدوار غالبية الفنانين سواء من الأداء أو اختلاف الأدوار عن الأدوار السابقة التي تمّ تقديمها، ما إنعكس إيجابياً على العمل".
وأضاف "رغم أنه يعرض بعيداً عن الموسم الرمضاني إلا أنّ المسلسل حقّق نسبة مشاهد عالية وتفاعل كبير من الجمهور على مستوى الوطن العربي، وأعتقد أنّ المسلسل كسر قاعدة نجاح الدراما إلاّ في رمضان وأتوقّع أن يشجّع الكثير من النجوم على تقديم مسلسلات قويّة وجميلة خارج السباق الرمضاني".
وعن المفاجآت الجديدة في مسلسل "نوايا" قال الزعبي "باختصار هناك مفاجآت في الحلقات القليلة المقبلة، ستقلب أحداث المسلسل رأساً على عقب وستجدون مفاجآت غير متوقعة" .

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سيدتي