فضيحة جديدة للفنانة التونسية نجلاء وجدل بسبب أغنيتها الجديدة

تونس_ سيدتي نت

أثارت الفنانة التونسية نجلاء واسمها الحقيقي هو حنان الزغلامي، ضجّة في تونس وجدلاً واسعاً في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أغنيتها الجديدة التي صوّرتها فيديو كليب وطرحتها على "اليوتوب" بعنوان "لا يخبّش ..لا يدبّش" ( لا يستطيع أن يفعل أي شيء) وهي من كلمات وألحان مصطفى البلاجي.

الجدل أثير بسبب كلمات الأغنية وهي كلمات مبتذلة وسوقيّة وخادشة للحياء وكلها إسفاف وفيها إيحاءات جنسيّة وإباحية مباشرة، وقد أثارت سخط الجميع واستنكار الوسط الفني برمّته، وحصل إجماع بأن مضمونها ينمّ عن قلة حياء وابتذال.

وأمام الاستنكار العام اضطر صاحب الكلمات وملحنها إلى تقديم اعتذار إلى التونسيين، ووصل به الأمر إلى حد أن أجهش بالبكاء عند ظهوره في برنامج "كلام الناس" في قناة "الحوار التونسي"، وهاجم نجلاء مدعيّا أنها لم تعد ترد عليه في الهاتف وأنها لم تشركه في إعداد الفيديو كليب.

نجلاء التي تعرّف عن نفسها بأنها ليست مطربة بل راقصة استعراضية، كذّبت كاتب الأغنية لدى ظهورها في برنامج "لاباس" على قناة "الحوار التونسي".

وقد أعلنت نقابة الفنانين التونسيين عن شطب نجلاء نهائياً من قائمتها وحذّرت كلّ من يتعامل معها أو يشركها في أي نشاط فني، ويبدو أن المسألة قد تصل إلى القضاء وسيتم رفع قضية بنجلاء بتهمة المجاهرة بما ينافي الحياء.

يذكر أنّ نجلاء كانت كثيرة التردّد على مصر لكنها منعت من دخولها بأمر صادر عن وزير الداخلية، وسبق أن أرجعت من مطار القاهرة بعد أن تأكد أنها في قائمة الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.

وذكرت مصادر مصرية أنّ منعها تم بسبب اعتبارات اخلاقيّة وبسبب أغانيها الهابطة على غرار أغنية "بح" التي صورتها فيديو كليب عام 2011 وقد أصبحت تعرف بـ"مطربة الحصان"، كما ظهرت في فيلم "الواد لا لا" في مشهد جريء.