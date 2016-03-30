بسبب "سيلفي 2" "واي فاي 4" يخرج من خريطة رمضان 2016

للعام الثاني على التوالي، يخرج "واي فاي" من سباق دراما رمضان على شاشة mbc بعد أن خاض غمارها ثلاثة أعوام متتالية، لصالح المسلسل الكوميدي "سيلفي" للفنان ناصر القصبي، إذ استحوذ على العرض بالفترة الذهبية رمضان الماضي بجزئه الأول ويستمر أيضاً في رمضان 2016 بجزئه الثاني، كما أطاح من قبل بمسلسل "بيوت من تراب" بطولة ناصر القصبي الذي تأجل للعام الثاني كذلك. فيما انتهى صناع العمل من تصوير الجزء الرابع ويعرض بشكل أسبوعي. "سيدتي نت" ينفرد بتفاصيل "واي فاي 4" والتحضيرات لـ"سيلفي 2" في هذا التقرير..

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صرح المخرج أوس الشرقي أنه انتهى من تصوير الجزء الرابع من «واي فاي» في دبي منذ فترة، وأنه يعرض بشكل أسبوعي على شاشة mbc حالياً، وأشار إلى أن «واي فاي 4» يتضمن العديد من التغييرات سواء على مستوى الصورة التي تقدم للمشاهد والطرح وتقليد شخصيات جديدة من المشاهير من السعودية والخليج والعالم العربي، متمنياً أن ينال العمل نجاحاً يفوق الأجزاء السابقة.

وأوضح أن هناك تغييرات عديدة في الجزء الرابع من العمل؛ فبجانب العرض خارج رمضان وبشكل أسبوعي، يوجد تغييرات في طاقم العمل من الممثلين، إذ يعود الفنان الكويتي حسن البلام لبطولة «واي فاي» بجانب الفنانين أسعد الزهراني وحبيب الحبيب وهيا الشعيبي وريماس منصور وزارا البلوشي ومشاركة نجم اليوتيوب خالد الفراج، وهناك وجوه نسائية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور.

وتابع: «يغيب الفنان عبدالإله السناني عن الحلقات الأولى فلديه مشاركة واسعة في «سيلفي 2»، لذلك كان الأفضل أن يركز على عمل واحد، وربما سيشارك في الحلقات الأسبوعية بالفترة المقبلة فلا يزال هناك حلقات يتم تصويرها أسبوعياً».

وأضاف: «هناك فقرات جديدة ولكنها ضمن نفس ورشة الكتابة في الجزء السابق بقيادة الكاتب خلف الحربي، وشركتي يارا ميديا المنتج المنفذ لهذا الجزء، كما أن أغلب التصوير كان خارج الستوديو هذا الموسم في مواقع مفتوحة».

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وفيما يتعلق بالجزء الثاني من مسلسل «سيلفي» قال المخرج أوس الشرقي: «بدأنا تصوير «سيلفي 2» منذ ما يقارب الشهر، بعد أن أخذ وقتاً طويلاً في الاستعداد للإنتاج وتجهيز المواقع والتعاقد مع الممثلين والانتهاء من كتابة النصوص حيث تم توسيع ورشة الكتابة ودخول كتاب جدد بإشراف خلف الحربي. كما أن إنتاج العمل في جزئه الأول كان مشتركاً بين O3 التابعة لـ mbc وشركتي يارا ميديا المنتج المنفذ أما هذا الموسم فمن إنتاج شركتي فقط».

وزاد: «طاقم الفنانين أبطال «سيلفي 2» فيه تجديد مع دخول عدد من نجوم الدراما السعودية والخليجية، حيث تم توزيع الشخصيات بشكل نهائي والتعاقد مع الممثلين. وهناك حلقات جديدة أراهن أنه سيكون لها وقعها الخاص على الجمهور والمشاهدين، وأتمنى أن نوفق في تقديم شيء جميل وجديد. بصراحة، هناك جهد كبير من الفنان ناصر القصبي ومن الكاتب خلف الحربي ومني كصاحب الرؤية الإخراجية لتقديم أفكار جديدة وطرح جديد. أما بالنسبة للتصوير فسيتم في عدة بلدان ومنها الرياض ومكة في السعودية ودبي وبيروت ومصر وأوروبا».

لهذا السبب انسحبت من "واي فاي"

أكد الفنان عبد الإله السناني أنه لن يشارك في «واي فاي 4»، مبيناً أنه انسحب من العمل بشكل نهائي فيما يشارك حالياً في تصوير «سيلفي 2» بمساحة أكبر لدوره عن الجزء الأول كبطولة ثانية أمام صديقه الفنان ناصر القصبي.

وأضاف: «اتفقت مع mbc على أن يكون «سيلفي» جزءاً واحداً فقط، فيما كان المفترض أن نصور بعده مسلسلاً آخر بعنوان «بيوت من تراب» من بطولتي أمام الفنان ناصر القصبي ويتكون من خمسة أجزاء، تم الترتيب لتصوير جزءين في مرحلة أولى، ولكن مع النجاح الجماهيري والنقدي القوي لـ«سيلفي» اقترحت mbc عمل جزء ثان وتأجيل «بيوت من تراب»، مع التوسع في طرح بعض القضايا، وأن يكون أكثر تشويقاً، وتم الاتفاق على أن أقوم بدور البطولة الرئيسية في «سيلفي 2» وانسحابي من «واي فاي 4»، بسبب صعوبة التوفيق بين تصوير العملين وغيابي عن وظيفتي الرسمية في الرياض. وكنت قد قدمت ثلاثة أجزاء من «واي فاي»، وهو نموذج لبرنامج يستقطب مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ويعتمد على الشباب والوجوه الجديدة».

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وشدد على أنه كان عليه الاختيار بين «سيلفي» و«واي فاي» فاختار «سيلفي»؛ لأن جرعة الدراما والتمثيل فيه أعلى، كما أنه الأقرب إليه من ناحية طريقته في الأداء التمثيلي ومساحة دوره أكبر في الجزء الثاني، وتابع: «أتمنى في «سيلفي 2» أن نسير على ذات المنهاج في النجاح وتقديم عمل فني مميز يلقى إعجاب الجمهور، ونقدم أفضل من «سيلفي 1» وهذا تحد جديد لصناع وأبطال العمل، وأنا وناصر زملاء دفعة واحدة وبيننا كيمياء خاصة في التمثيل، وناصر صديق وممثل وفنان نجم يمتلك أدوات جميلة وتكنيكاً عالياً في الأداء، وأرجو أن يكتمل نجاحي مع أبو راكان، مع تحقيق العمل نسب مشاهدة عالية كما الجزء الأول».

عرض "واي فاي 4" خارج رمضان أفضل

اعتبر الفنان حبيب الحبيب أن عرض «واي فاي 4» خارج رمضان أفضل بالنسبة لفرصة المشاهدين في متابعة الحلقات، خاصة وأنها أسبوعية.

وصرح لـ«سيدتي» أنه سيشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «سيلفي» رمضان المقبل من خلال دور البطولة أمام الفنان ناصر القصبي، مبيناً أنه مسلسل هام وجماهيري ويمزج بين الكوميديا والتراجيديا ويعتمد على أسلوب النقد الساخر الهادف ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية الحساسة.

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أقدم كاركترات جديدة في العمل

ذكر الفنان أسعد الزهراني أنه انتهى من تصوير دوره في بطولة الجزء الرابع من «واي فاي»، وأنه سعيد بالعودة لتقديم جزء جديد من العمل، مشيراً إلى أنه يقدم كاركترات جديدة، فمن وجهة نظره، من الضروري التجديد والتنوع في هذا العمل الجماهيري.

ولفت إلى أنه يقوم حالياً بتصوير مسلسل كوميدي جديد بحلقات منفصلة من بطولته بعنوان "سناب شاف" في الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة من بطولة باقة من نجوم الدراما السعودية وإخراج عبدالخالق الغانم وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك على شاشة روتانا خليجية.

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