خبراء يطورون أجهزة للمشى تحاكى حركة الركبة لمساعدة المصابين بالشلل

يطور خبراء هندسة الميكانيكا فى المعهد الاتحادى السويسرى للتكنولوجيا، أجهزة مساعدة تلبس فى الساق تكون بمثابة هيكل عظمى خارجى يعطى طاقة لحركة المفاصل.

ويطلق الباحثون على هذه الأجهزة اسم "اكسوسكيليتون" ويأملون أن تحسن حياة المصابين بالشلل وتتيح لهم السير بحرية تفوق التى توفرها لهم أجهزة مشى مساعدة أخرى لأنها فى الواقع تحاكى حركة الركبة الطبيعية ولن تواجه صعوبة فى السير على طرق غير ممهدة.

وقال الباحثون إن الاكسوسكيليتون سيمكن المصابين بالشلل أو من يعانون من ضعف فى مفاصل الحوض من السير مجددا.

لكن هذه الأجهزة واجهت من قبل تحديا متمثلا فى السير على طرق غير ممهدة أو تخطى عقبات غير متوقعة. ويقول الباحثون فى المعهد الاتحادى السويسرى إنهم وجدوا الحل.

فنموذج الاكسوسكيليتون الذى طوروه به إضافة هامة تمكنه من التعامل مع ما يلاقيه فى الطريق.

وقال مهندس الميكانيكا باتريك بفريندشه عن الجهاز الذى أطلق عليه اسم (فاري-ليج) "زرعنا فيه حركة مقاومة آلية وهو شىء يميزه غير متاح فى أجهزة الاكسوسكيليتون الأخرى حاليا.

"ميزته أننا نستطيع أن نحاكى قوة التأقلم الموجودة فى ركبة الإنسان التى تسمح لنا بالتأقلم مع أى عقبات غير متوقعة تواجهنا".

وأضاف الباحثون أن تصميم فارى-ليج قادر على التحول من صلابة الركبة إلى ليونتها ومرونتها للتكيف مع العقبات التى تطرأ فى الطريق.

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