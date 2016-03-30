بروفيسور إيطالى: دعامة جديدة بكريستالات دوائية لعلاج قصور الشريان التاجى

أعلن البروفيسور الإيطالى جوزيف ماسيمو سان جورجى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة روما تورفيرجادا بإيطاليا لـ"اليوم السابع" عن طرح دعامة دوائية جديدة تسمى"مى" تفرز الدواء خلال 9 شهور، لأن الدواء الموجود فيها يكون فى صورة كريستالات صغيرة جدا، ما يجعلها تمتص فى الشريان ببطء وتحسن من استجابة المريض للدعامة.

وأوضح البروفيسور جوزيف - على هامش مشاركته فى المؤتمر السنوى العاشر للأزمات القلبية وقصور الشريان التاجى المنعقد حاليا بالقاهرة - أن الدعامة الدوائية الجديدة تستخدم فى علاج قصور الشريان التاجى، خاصة المرضى المصابين بالبول السكرى، لأن نسبة انسدادها بسيطة جدا مقارنة بالدعامات الدوائية الأخرى التى تكون فيها نسبة الانسداد أعلى بكثير، مؤكدا تجربة الدعامة الجدية على نحو 70 حالة وجاءت نتائجها مرتفعة بإيطاليا.

وأشار البروفيسور الإيطالى إلى أن الدعامة الدوائية العادية لا يكون فيها الدواء فى شكل كريستالات ما يجعل الدواء يمتص بصورة أسرع، ويرفع من نسبة انسداد الدعامات، مؤكدا أن هذه الدعامات الجديدة موجودة حاليا فى مصر وسيتم توفيرها قريبا فى بعض مستشفيات ومعهد القلب.

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