الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا طقس غير مستقر حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة ويتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الامطار مختلفة الشدة خاصة ليلا وصباح الجمعة والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 25 - 40/50 كم/ساعة بوجه عام تصل 65 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة الى خمس أقدام قرب الساحل ومن ست الى ثمانية وعشر أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 37 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة وثلاث دقائق ظهرا وفي تمام الساعة العاشرة و 51 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 28 20 80 25 .

> دبي 27 21 85 25 .

> الشارقة 37 18 80 25.

> عجمان 26 17 85 20.

> أم القيوين 27 17 60 25 .

> رأس الخيمة 27 16 85 25 .

> الفجيرة 28 22 80 40.

> العين 29 19 85 25 .

> ليوا 29 16 85 25 .

> الرويس 27 19 85 30 .

> السلع 28 18 85 25.

> دلما 26 21 85 45 .

> طنب الصغرى 25 22 80 30 .

> طنب الكبرى 25 22 80 30 .

> أبوموسى 25 22 80 35.