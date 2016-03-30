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إيداع طفل عثر عليه بصندوق قمامة بالفيوم فى حضانة بمستشفى إبشواى

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إيداع طفل عثر عليه بصندوق قمامة بالفيوم فى حضانة بمستشفى إبشواى إيداع طفل عثر عليه بصندوق قمامة بالفيوم فى حضانة بمستشفى إبشواى
وضع الأطباء بمستشفى إبشواى المركزى طفل حديث الولادة عثر عليه الأهالى بصندوق قمامة بحضانة بقسم المبتسرين بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، تمهيدًا لنقله لإدارة الخدمة الاجتماعية لوضعه بإحدى دور رعاية الأيتام.

وكان الأهالى بمركز إبشواى عثروا على طفل حديث الولادة فى الأيام الأولى من عمره داخل أحد صناديق القمامة، وبين ملابسه ورقة مدون فيها "القدر أقوى منى سامحنى يا ابنى" وقام الأهالى بنقله إلى مستشفى إبشواى المركزى، ووقع الأطباء الكشف الطبى عليه وتبين إصابته ببعض الفطريات نتيجة لوضعه داخل صندوق قمامة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

طفل عثر عليه بصندوق قمامة بالفيوم فى حضانة بمستشفى إبشواى (1)

طفل عثر عليه بصندوق قمامة بالفيوم فى حضانة بمستشفى إبشواى (2)


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