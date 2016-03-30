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الأمم المتحدة تطالب بانتقال "سلمى" للسلطات فى ليبيا بعد وصول السراج

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الأمم المتحدة تطالب بانتقال "سلمى" للسلطات فى ليبيا بعد وصول السراج الأمم المتحدة تطالب بانتقال "سلمى" للسلطات فى ليبيا بعد وصول السراج
دعا موفد الامم المتحدة الى ليبيا الاربعاء الى "انتقال سلمى ومنظم للسلطات" بعد وصول رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج وعدد من اعضاء المجلس الرئاسى إلى طرابلس.

وقال مارتن كوبلر على تويتر "وصول المجلس الرئاسى الى طرابلس يمثل خطوة مهمة فى الانتقال الديموقراطى فى ليبيا والمسيرة نحو السلام والأمن والازدهار"، داعيا إلى انتقال "سلمى" للسلطات.
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