النيابة تأمر بتشريح جثتين من مساعدى الدكش فى استشهاد معاون مباحث الخانكة

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار أمير ناصف، بتشريح جثتى اثنين من مساعدى الدكش بعدما تم تصفيتهما من قبل قوات الشرطة أثناء اختبائهما داخل شقة بالعبور بعد تبادل إطلاق الرصاص لاتهامهما فى واقعة استشهاد النقيب إيهاب جورج معاون مباحث مركز الخانكة و3 من أفراد الشرطة.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تفيد باختباء كل من محمد سامى سيد المقدم وشهرته "بوتشه" وأحمد ناصر عتمان من أفراد التشكيل العصابى المتهم بإطلاق الرصاص على أفراد قوة شرطة الخانكة واستشهاد النقيب إيهاب جورج وإصابة 3 من الشرطة بشقة داخل الحى الثامن بمدينة العبور.

وعلى الفور انتقلت قوة كبيرة من العمليات الخاصة ومباحث القليوبية بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية والعقيد عبد الله جلال وكيل فرع البحث الجنائى بالخانكة والمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شبين القناطر والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة والمقدم عبد الواحد الصافى من قطاع الأمن العام وحال اقتراب القوات من وكر المتهمين فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية من نوافذ الشقة وعلى الفور تم التعامل معهما وتبادل إطلاق الرصاص ومحاصرتهما ما أدى إلى إصابتهما بطلقات نارية ومصرعهما فى الحال وعثر داخل الشقة على 2 بندقية آلى وكمية من الطلقات.

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