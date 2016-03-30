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حبس حارس عقار يدير شقة للدعارة بمصر الجديدة 4 أيام

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حبس حارس عقار يدير شقة للدعارة بمصر الجديدة 4 أيام حبس حارس عقار يدير شقة للدعارة بمصر الجديدة 4 أيام
أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس أعضاء منافية للآداب يقودها بواب 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، والعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات، تفيد بقيام "ا.ش" حارس عقار وأصل بلدته الشرقية بإدارة شقة بعقار بشارع الثورة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العقيدين محمد الشربينى رئيس قسم المعلومات وعماد العوضى، بسرعة مداهمة الشقة وضبط المتهمين فى حالة تلبس.

وبعمل العديد من الأكمنة تمكن العقيد أحمد حشاد من ضبط حارس العقار وكل من م.ع، مدير محل حلويات شهير أثناء ممارسته الرذيلة مع كل من ن.أ، و.م، وتم تحريز الملابس الداخلية للمتهمين وضبط 3700 جنيه، 7 هواتف محمولة، شريط منع الحمل، أوقية ذكرية.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة أحمد طارق وكيل نيابة مصر الجديدة وبإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة.


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مصر 365

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