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إحباط محاولة تهريب شحنة سجائر مسرطنة بميناء السخنة

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إحباط محاولة تهريب شحنة سجائر مسرطنة بميناء السخنة إحباط محاولة تهريب شحنة سجائر مسرطنة بميناء السخنة
نجحت مباحث أمن الموانئ بميناء السخنة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، فى ضبط شحنة كبيرة من السجائر المغشوشة مجهولة المصدر واردة من ميناء جبل على.

وجاءت العبوات المضبوطة مقلدة لعلامة تجارية لإحدى شركات السجائر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية للأدخنة، ويواصل رجال الجمارك فحص حاوية لجرد الكميات المهربة، التى من المتوقع أن تتجاوز 100 ألف علبة.

وكانت معلومات وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، تفيد باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلب كمية كبيرة من السجائر المغشوشة، وترويجها بالسوق المصرية على أنها من إنتاج شركة محلية.

على الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وشددوا على تدقيق أعمال التفتيش بالحاويات الواردة للميناء.

وتم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات الواردة للميناء من الصين، واتباع أعمال الفحص والتفتيش لمشمول كل حاوية بنسبة 100% يدوياً، واشتبه ضباط الميناء فى حاوية 40 قدما جاء فى أوراق الاستيراد اشتمالها على أوانٍ ومستلزمات منزلية، وبالفحص تم ضبط عدد كبير من الكراتين مملوءة بقاروس السجائر .

وأوضح مصدر أمنى، أن العبوات كان مدونا عليها علامة تجارية لماركة سجائر، لمحاولة تسهيل بيعها فى عن طريق خداع الجمهور، فضلاً عن أن تلك السجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لاحتوائها على مواد تسبب سرطان الرئة، ما يمثل مخالفة القوانين الجمركية وغشا تجاريا بتقليد العلامة التجارية.

وتم إخطار النيابة العاملة لتولى التحقيق، وأمرت النيابة باستدعاء صاحب الشركة المستوردة للشحنة.


>إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس قادمة من الصين عبر ميناء السخنة

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مصر 365

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