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ضبط مسجلة نشل بعد سرقتها موظف بالعجوزة

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ضبط مسجلة نشل بعد سرقتها موظف بالعجوزة ضبط مسجلة نشل بعد سرقتها موظف بالعجوزة
تمكن رئيس وضباط قسم مكافحة جرائم النشل بالجيزة، من ضبط ربة منزل مقيمة دائرة قسم شرطة العمرانية والمسجلة بأرشيف قسم النشل، والسابق اتهامها فى 66 قضية نشل، والمحكوم عليها فى 2 قضية سرقة، حيث قامت بسرقة مبلغ 2200 جنيه من موظف أمام مطعم بشارع السودان دائرة قسم شرطة العجوزة، تم استدعاء المجنى عليه وتعرف عليها وأقر بأنها هى ذات السيدة التى قامت بسرقة المبلغ المالى.

وأثناء مرور رئيس وضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تمكنوا من ضبط موظف بمجلة فنية مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم حال قيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى محضر بجنح مركز البرلس.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالتهم، أمام اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.


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