وزير المالية: إرسال قانون القيمة المضافة للبرلمان.. ونستهدف خفض العجز لـ9.9%

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن العام المالى 2015/2016 كان يواجه مجموعة تحديات، وهناك بعض البنود لم تتحقق بالشكل الذى كان متواجداً بالموازنة، مما أثر سلبًا على الموازنة، موضحاً أن عجز الموازنة سيكون 11.5% فى موازنة 2015/2016.

وأوضح وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يستهدف تخفيض عجز الموازنة بشكل فعال خلال العام المالى القادم لـ9.9%، من خلال تطبيق بعض القوانين التى أرسلت لمجلس النواب للمناقشة.

وأشاد بروح الحكومة فى التعاون والتفاهم للانتهاء من مشروعات هامة لإزاحة المشاكل والمعوقات التى تواجه الاستثمار، كما أشاد أيضا بجهود البنك المركزى.

وأضاف أن قانون القيمة المضافة أرسل لمجلس النواب لمناقشته، وأن الحكومة تستهدف إجمالى إيرادات 627 مليار جنيه، وإجمالى المصروفات بالموازنة الحديدة 936 مليار جنيه.

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