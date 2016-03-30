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محاولة جديدة من اتحاد الكرة لعودة الجماهير

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محاولة جديدة من اتحاد الكرة لعودة الجماهير محاولة جديدة من اتحاد الكرة لعودة الجماهير

كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن الدخول في محاولة جديدة من أجل التفاوض مع وزارة الداخلية على عودة الجماهير للمباريات.

وشهدت مباراة مصر ونيجيريا أمس الثلاثاء حضور ما يقرب من 75 ألف مشجع بحسب ما صرح به عامر حسين رئيس لجنة المسابقات واللجنة المنظمة للمباراة.

وقال الشامي لـFilGoal.com: "كلفنا ثروت سويلم المدير التنفيذي بالتفاوض مع الداخلية بشأن عودة الجماهير خلال الفترة المقبلة".

وتابع "هذا التحرك جاء بعد مشهد الجماهير الرائع في مباراة منتخب مصر ونيجيريا".

يذكر أن سويلم نفسه قد قال في تصريحات إعلامية قبل المباراة إن مرورها بسلام سيجعل هناك مرونة لحضور جماهير الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية بعدد كبير.

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