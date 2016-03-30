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إبراهيم صلاح لـ في الجول: الفوز على تنزانيا مهم.. ولم أجتمع بالزمالك

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إبراهيم صلاح لـ في الجول: الفوز على تنزانيا مهم.. ولم أجتمع بالزمالك إبراهيم صلاح لـ في الجول: الفوز على تنزانيا مهم.. ولم أجتمع بالزمالك

أكد إبراهيم صلاح لاعب وسط سموحة ومنتخب مصر على أهمية الفوز على تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، رغم ضمان التأهل بشكل كبير.

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على نيجيريا 1-0 أمس الثلاثاء، ليحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي بنتيجة أو حتى الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف أمام تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل ليضمن التأهل رسميا.

وقال إبراهيم صلاح لـFilGoal.com: "لا تهاون أمام تنزانيا، فالفوز في المباراة المقبلة على أرضهم مهم لإثبات أحقيتنا في التأهل على كل فرق المجموعة".

وتابع "لابد من إنهاء التصفيات بشكل جيد".

ونفى صلاح إجتماعه مع إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك المعار منه إلى سموحة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح "لم اجتمع مع الكابتن إسماعيل خلال الفترة الأخيرة، فأنا احترم نادي سموحة وأي حديث عن العودة للزمالك سيكون بنهاية الموسم".

وأضاف "الزمالك بيتي وبالتأكيد سعيد برغبة إدارة النادي في عودتي، ولكننا سنتحدث في نهاية الموسم في هذا الأمر وليس الآن".

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