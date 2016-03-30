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تأجيل محاكمة 47 متهمًا باقتحام «قسم التبين» لـ 5 أبريل

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تأجيل محاكمة 47 متهمًا باقتحام «قسم التبين» لـ 5 أبريل تأجيل محاكمة 47 متهمًا باقتحام «قسم التبين» لـ 5 أبريل

قسم التبين

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين”، لجلسة 5 أبريل المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأمرت المحكمة، بضبط المقدم ناجي ربيع وإحضاره بتلك الجلسة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة

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أونا

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