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صور.. وفد إعلامي من 6 دول أفريقية يزور وزارة الداخلية

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12923352_1062168150493514_34686826470945615_nفى إطار إستراتيجية الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية الرامية إلى الإنفتاح والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية لإيضاح الحقائق المتصلة بأداء الأجهزة الأمنية ومخاطبة الرأى العام العالمى، فقد تم تنظيم زيارة لوفد من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون لقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .

وتفقد الوفد الصحفى والإعلامى من الأفارقة الوافدين من دول “السودان- تنزانيا – جزر القمر – جنوب السودان – مورتانيا – نيجيريا”، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، المركز الإعلامى لوزارة الداخلية وإدارة الإنتاج الإعلامى بقطاع الإعلام والعلاقات.

واستمع أعضاء الوفد، لشرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها والتي تهدف في المقام الأول إلى تزويد كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد في إطار سياسة الوزارة بالتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية كاملة، وحرصها على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية المهمة وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية والخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين .

ومن جانبهم، أثنى أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، معربين عن رغبتهم في الاستفادة من خبرات القطاع فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة فضلاً عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.

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