الذين عاشوا فى ظل «العندليب» فقدوا ظلهم.. أبرزهم «هشام عبد الحميد» و«عبده شريف»

تقرير – مصطفى حمزة

إنسانيا وفنيا كان ومازال وسيظل عبد الحليم حافظ .اسثنائا خاصا..وخالصا..وعلى قدر ما كتب وقيل وقدم عنه .يبقى الإقتراب من عالمه غاية بل حلما يراود الكثيرون..ويعيشون على امل الوصول له..ومثلما أخفق من حاولوا فى حياته ..أضاع “وهم ” التشبه بالعندليب أخرون بعد رحيله..ففقدوا حتى ظلهم .وبقى بريق “حليم” لامعا .

ومع حلول الذكرى الـ39 على رحيل العندليب الأسمر، نرصد 3 تجارب لفنانون سعوا للعيش فى جلباب “عبد الحليم حافظ” وهم:

**”هشام عبد الحميد

عام2006،وقبل اسبوعين فقط من الموعد المحدد للعرض التجاري الاول لفيلم “حليم” ، اعلن الفنان هشام عبد الحميد عن نيته للقيام بطولة فيلم جديد ، يتقمص فيه شخصية المطرب الراحل عبد الحليم حافظ من خلال تقليد شكله وحركاته.ويتناول شخصية رجل عاشق له باعتباره قريب الشبه منه مما يجعله يهمل حياته ويحاول اقناع مسؤولي شركة انتاج فني بانتاج فيديو كليب غنائي له متقمصا شخصية عبد الحليم ،فيصاب بصدمة عقب رفض طلبه.

واعتبر هشام عبد الحميد الفيلم اهم الاعمال في مسيرته الفنية ،مشيرا الى انه يحلم بتقديمه منذ سنوات وانه بدأ التحضير الفعلي له قبل عام تقريبا ،وقام بتدريب نفسه على الشخصية بكل جوانبهان حتى وصل الى مرحلة الاجادة التي تمكنه من اداء الدور بما يليق بها.

ولم يكتفى هشام بتصريحاته بل وزع على الصحف والمجلات صورا له متقمصا شخصية “حليم”،مؤكدا ان السيناريست علاء عزام،وهو كاتب فيلم “خريف ادم”، اوشك على الإنتهاء من سيناريو وحوار العمل.

ومع مرور الوقت انقطعت حملة “هشام”،وفوجىء الجميع بالسيناريست “عزام” ينفى علمه باى تفاصيل عن العمل،بل وتكذيبه التام لشروعه فى كتابته او إتفاقه اوحتى مناقشة ذلك من قبل .

من خلال دار الأوبرا عرف الجمهورلاول مرة إسم المطرب المغربى “عبده شريف”،وأصبح فيما بعد المطرب الرسمى للحفلات الخاصة بذكرى ميلاد اورحيل “حليم “.

وقبل ان يستقر به المقام بالقاهرة،دشت من اجله حملات صحفيه ودعائيه ضخمه على يد الراحل المخرج حسين كمال الذي اعلن انه يعد مشروعا لبطولة فيلم عن حليم يلعب بطولته عبده شريف.

وع ذلك انتهت “ضجة” عبده ،بل واختفى هو نفسه تماما من خريطة الغناء بمصر والوطن العربى.

**شادى شامل “المستخبى”

حصل الفنان الشاب على فرصة عمره ،عقب اكتشافه عن طريق مسابقة نظمت لعمل مسلسل عن قصة “حياة العندليب عبد الحليم حافظ “,و نظرا للشبه الكبير بينه وبين الفنان الراحل كان مسلسل “العندليب” من نصيبه ،وقام ببطولته عام2006.

ومع ما تحقق له من بشائر نجاح ،ظل شادى غائبا فى جلباب”حليم”،حتى ظهر بشكل ضعيف بعدها باربع سنوات فى فيلم “قطع شحن”،قبل أن يعود فى ظل “العندليب” عام 2012 مكررا اداء شخصيته فى فيلم “مهمه فى فيلم قديم”.

ورغم مشاركة شادى عام 2013 بمسلسل”قشطة وعسل”،وإستعداده حاليا لتقديم فيلم “المستخبى”،إلا انه حتى الان مازال أسيرا لحلم “حليم”.