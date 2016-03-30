أخبار عاجلة

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا -
كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تداول صور لتلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم.. و"التعليم" تحقق فى الواقعة

Google+ Print
تداول صور لتلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم.. و"التعليم" تحقق فى الواقعة تداول صور لتلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم.. و"التعليم" تحقق فى الواقعة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لاستغلال تلاميذ مدرسة البساتين الابتدائية بمركز سنورس الابتدائية فى أعمال النظافة ومسح سلالم المدرسة.

من جهته أكد الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية انتدبت لجنة، انتقلت إلى المدرسة للتحقيق فى الواقعة.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حال ثبوت الواقعة لن يتهاون مع المسئولين بالمدرسة، ولن يسمح باستخدام التلاميذ فى أى أعمال داخل المدارس.

تلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم (2)

تلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم (3)

تلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم (4)

تلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم (5)

تلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم (6)


>- رعاية الموهوبين بتعليم الفيوم تهدى جدارية فنية للمحافظ استغرق صنعها 8أشهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365