تداول صور لتلاميذ يمسحون سلالم مدرسة بالفيوم.. و"التعليم" تحقق فى الواقعة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لاستغلال تلاميذ مدرسة البساتين الابتدائية بمركز سنورس الابتدائية فى أعمال النظافة ومسح سلالم المدرسة.

من جهته أكد الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية انتدبت لجنة، انتقلت إلى المدرسة للتحقيق فى الواقعة.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حال ثبوت الواقعة لن يتهاون مع المسئولين بالمدرسة، ولن يسمح باستخدام التلاميذ فى أى أعمال داخل المدارس.

- رعاية الموهوبين بتعليم الفيوم تهدى جدارية فنية للمحافظ استغرق صنعها 8أشهر